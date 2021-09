Aufregung in der Schenkenzeller Straße in Schiltach kurz nach 17 Uhr am Mittwoch: Neben einem Fahrzeug des Rettungsdiensts und der Polizei rückt auch die Feuerwehr in die Schenkenzeller Straße aus. Die Anwohner sind besorgt: Brennt es etwa irgendwo in der eng bebauuten Altstadt mit den Fachwerkhäusern?