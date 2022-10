1 Rund 50 Einsätzekräfte von DRK und Malteser beteiligten sich an der Übung auf dem Gelände der Firma Petrolli in Niederschach. Foto: Kröper

Viele Köche verderben den Brei? Damit das im Katastrophenfall im Schwarzwald-Baar-Kreis eben nicht passiert, probten die Rettungskräfte im Landkreis den Ernstfall – und zwar über die verschiedenen Einsatzeinheiten hinweg.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Katastrophenfall ist die Zusammenarbeit und ein reibungsloses Miteinander absolut notwendig – dazu gehört neben einem großen Engagement auch viel Übung. Um eine solche Notfallsituation erfolgreich meistern zu können, kam es kürzlich zu einer großen Strukturübung der ersten und zweiten Einsatzeinheiten des Schwarzwald-Baar-Kreises, die auf dem Gelände der Firma Petrolli in Niederschach stattfand.

50 Helfer sind mit dabei

Die erste Einsatzeinheit bildet das DRK Villingen-Schwenningen, die zweite das DRK Donaueschingen zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst, die gemeinsam die Module Führung, Sanität, Transport, Technik und Sicherheit und Betreuung abdecken. 50 ehrenamtliche Helfer aus den Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuz und der Malteser versammelten sich, um einen so genannten "BHP25" aufzubauen.

Dabei handelt es sich um einen Behandlungsplatz, bei dem 25 Patienten pro Stunde behandelt werden können. "Es stellt eine Art präklinische Versorgung sicher, die bei großen Einsatzlagen das Chaos aus nahegelegenen Kliniken raushält und die Patienten auf unterschiedliche Kliniken verteilt", so Jürgen Riegger, Zugführer der zweiten Einsatzeinheit.

Behandlungsplatz mit fünf Bereichen

Für den Aufbau einer solchen Anlage werden viele Hände benötigt. Als Richtgröße kann man von mindestens 50 Mann ausgehen, um den Aufbau in gegebener Zeit durchführen und die Anlage sachgemäß betreiben zu können. Die Anlage besteht aus fünf Bereichen. Dazu gehören die Sichtungskategorien eins bis vier und die Ausgangssichtung. "Bei Möglichkeit gehen wir dafür in feste Gebäude, sonst in Zelte", so Riegger.

Da ein solcher Aufbau einiges an Zeit beansprucht, hängt die Alarmierung je nach Einsatzlage von der Einschätzung der Leitstelle ab. Anhaltspunkte dafür sind zum Beispiel mehr als 15 Verletzte, wie bei Terroranschlägen oder Flugzeugabstürzen, oder die Stabilisierung der Rettungsdienste für den Fall, dass dem Patiententransport nicht mehr sachgerecht nachgegangen werden kann. Von der Alarmierung bis zu einem fertigen BHP25 ist mit ungefähr zwei Stunden zu rechnen.

Notärzte übernehmen Sichtung

Glücklicherweise sei ein Behandlungsplatz in diesem Ausmaß im Schwarzwald-Baar-Kreis bisher nicht notwendig gewesen, allerdings habe es bereits zwei Mal eine Alarmierung zur Bereitstellung gegeben. Ein Fall wäre ein Brand in einem Pflegeheim in Vöhrenbach, ein weiterer das Auslösen einer Brandmeldeanlage eines großen Unternehmens in Villingen gewesen.

Das Ziel sei es, nach einer Katastrophe mit vielen Verletzten möglichst viele Menschen durchzubringen. Dafür ist für die Behandlung viel qualifiziertes Personal nötig. Notärzte übernehmen die Sichtung und Einteilung der Patienten. Je nach Einteilung werden diese dann auf die unterschiedlichen Zelte verteilt, in denen sie von weiteren qualifizierten Einsatzkräften versorgt werden.

Bei Kategorie blau gibt es keine Hoffnung

Die rote Sichtungskategorie ist für Patienten zuständig, die absolute Behandlungspriorität haben. Dabei handelt es sich um Verletzungen, die unmittelbar zum Tod führen, ein Erfolg jedoch möglich ist. In die gelbe Sichtungskategorie werden Patienten eingeteilt, die nicht unbedingt lebensbedrohlich verletzt sind, dabei handelt es sich um Polytraumata. Das sind Kombinationen einer oder mehrerer Verletzungen, die lebensbedrohlich werden können.

In der grünen Kategorie kann man die Sichtung als "schreit – lebt – alles gut!" beschreiben. Die blaue Kategorie ist wiederum für Patienten, deren Zustand keine Besserung oder Heilung mehr verspreche und zum Tod führe. Je nach Anzahl der qualifizierten Hilfskräfte bestehe allerdings die Möglichkeit, die blaue Kategorie zu minimieren, da sich mehrere Ärzte mehr Patienten annehmen könnten.

Gerade das Ehrenamt ist ständig auf der Suche nach motivierten Personen, die ihre Hilfe einbringen wollen. Bei Interesse daran einfach bei der zuständigen Bereitschaft der Ortsvereine melden.