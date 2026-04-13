Einsatzkräfte kommen zusammen: Das ist beim Feuerwehrtag in Dormettingen geboten

Einsatzkräfte aus dem ganzen Zollernalbkreis kommen nach Dormettingen, um gemeinsam zu tagen und mit vielen anderen Gratulanten zu feiern.
Die Dormettinger Jugendfeuerwehr wird 20 Jahre alt. Aus Anlass des runden Jubiläums findet am Sonntag, 19. April, rund um die Mehrzweckhalle ein großes Fest statt. Einen Tag zuvor hält der Kreisverband seine Hauptversammlung, zu der Vertreter sämtlicher Wehren aus dem Zollernalbkreis erwartet werden, ebenfalls im Schieferdorf ab. Somit steht das ganze Wochenende im Zeichen der Floriansjünger.