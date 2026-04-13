Einsatzkräfte kommen zusammen: Das ist beim Feuerwehrtag in Dormettingen geboten

Einsatzkräfte aus dem ganzen Zollernalbkreis kommen nach Dormettingen, um gemeinsam zu tagen und mit vielen anderen Gratulanten zu feiern.

Die Dormettinger Jugendfeuerwehr wird 20 Jahre alt. Aus Anlass des runden Jubiläums findet am Sonntag, 19. April, rund um die Mehrzweckhalle ein großes Fest statt. Einen Tag zuvor hält der Kreisverband seine Hauptversammlung, zu der Vertreter sämtlicher Wehren aus dem Zollernalbkreis erwartet werden, ebenfalls im Schieferdorf ab. Somit steht das ganze Wochenende im Zeichen der Floriansjünger.

Wochenende der Floriansjünger Die vor 20 Jahren gegründete Jugendfeuerwehr war die einhundertste in ganz Baden-Württemberg. Den Anstoß gab damals unter anderem ein Förderprogramm: Die Landesstiftung gewährte Gemeinden, in denen eine Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen wurde, einen Zuschuss in Höhe von 3500 Euro. Für den damaligen Innenminister Heribert Rech eine „echte Erfolgsgeschichte“, weshalb er zu einem Erlebnistag in die Landesfeuerwehrschule nach Bruchsal eingeladen hatte. Vertreter aus Dormettingen durften stellvertretend für alle Nachwuchskräfte im Land daran teilnehmen: der frühere Jugendwart Klaus Uttenweiler und Kommandant Jürgen Weckenmann. Dabei lernten sie auch Mitglieder der 99. und der 101. Gruppe kennen, die aus Eschenbach und Breisach kamen. Der Schwarzwälder Bote berichtete darüber und zitierte den Minister wie folgt: „Den Kindern und Jugendlichen wird Gelegenheit geboten, sich aktiv bei der Feuerwehr zu beteiligen und sich so schon früh in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Dabei lernen sie wichtige Werte kennen und leisten gleichzeitig wertvolle ehrenamtliche Arbeit.“

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr Dormettingen Die Führungsriege ist wieder komplett Andreas Cermak füllt die Lücke im Vorstand. Der Verband tagt nächstes Jahr in Dormettingen.

14 kleine Dormettinger bildeten im ersten Jahr die Jugendfeuerwehr. Heute werden von Jugendwart Wilhelm Streker und seinem Stellvertreter Patrick Weckenmann sechs Jungen und vier Mädchen betreut. Der Nachwuchs trifft sich zweimal im Monat, übt Löschangriffe und technische Hilfeleistungen. Außerdem werden die Teilnehmer in Erster Hilfe geschult. „Sie sind mit vollem Elan bei der Sache“, betont Kommandant Robin Prowasnik. Es mache große Freude, ihnen zuzusehen. Er spricht deshalb von einem „wertvollen Gut für Dormettingen“.

Zentrale Werte

Auch Bürgermeister Horst Lehmann ist voll des Lobes. Es sei vor 20 Jahren die richtige Entscheidung gewesen, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern. Diese wichtige Nachwuchsarbeit sorge dafür, dass Kinder und Jugendliche früh an Gemeinschaftssinn und den Einsatz für die Sicherheit anderer herangeführt würden. Dabei, so Lehmann weiter, „werden zugleich zentrale Werte wie Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein vermittelt und gelebt“. Sein besonderer Dank, und auch der des Gemeinderats, gelte den Betreuern, die mit viel Herzblut die Jugendarbeit über viele Jahre hinweg kontinuierlich weitergeführt und als festen Bestandteil der Feuerwehr etabliert hätten.

Jugendfeuerwehrfest am Sonntag

Das Jugendfeuerwehrfest am Sonntag, 19. April, beginnt um 10 Uhr. Um 14.30 Uhr zeigt die Jugendfeuerwehr bei einer Übung ihr Können; bereits ab 13.30 Uhr präsentiert sich die „Löschbande“, die aus 20 Jungen und Mädchen der Kinderfeuerwehr besteht. Davor und danach wartet das Experimentarium der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg darauf, erkundet zu werden. An verschiedenen Stationen werden feuerwehrtechnische Hintergründe und physikalische Abläufe erklärt. Wie der Name schon sagt, dürfen Neugierige natürlich auch selbst ausprobieren und tüfteln. Außerdem steht auf dem Festgelände eine Hüpfburg, und es gibt Infostände.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr in Dormettingen Im 150. Jahr wird gebaut und gefeiert :Für die Vergrößerung des Feuerwehrhauses hat der Dormettinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Aufträge in Höhe von rund 162 000 Euro vergeben.

Darüber hinaus präsentieren sich in Dormettingen viele weitere Wehren und Rettungsorganisationen: Aus Balingen kommt die Höhenrettungsgruppe, aus Hechingen der Gefahrgutzug, aus Balingen der Gerätewagen Sanitätsdienst, aus Engstlatt der ABC-Messwagen, aus Winterlingen der Dekontaminationslastkraftwagen, aus Frommern das Löschunterstützungsfahrzeug LUF, aus Obernheim das Einsatzfahrzeug UTV und aus Ofterdingen das Einsatzstellen-Sicherungssystem. Außerdem stellen sich die DLRG, das DRK Schömberg und das THW Balingen vor. Bewirtet wird bereits ab 10 Uhr beim Frühschoppen, danach gibt es Mittagessen, Kuchen und Waffeln.