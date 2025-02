Einsatzkräfte in Schramberg: Darum war der Zoll am Rathaus

1 Zoll und Polizei waren vor dem Rathaus. Foto: Spitznagel

Einen nicht alltäglichen Anblick gab es am Dienstag Vormittag gegen 8 Uhr am Rathaus: Fahrzeuge des Zolls waren vor Ort.









Link kopiert



Die Zollfahnder hatten sich dort gesammelt. Mitarbeiter des Zolls gingen im Rathaus ein und aus. Benedikt Danz, Pressesprecher des federführenden Hauptzollamts Schweinfurt, informiert auf Anfrage unserer Redaktion: „Es haben umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Schweinfurt stattgefunden. Im Zusammenhang mit unseren Ermittlungen fanden auch in Schramberg Durchsuchungen des Zolls statt. Es waren auch Einsatzkräfte des Hauptzollamts Singen dabei unterstützend für uns tätig“. Und weiter: „Durchsuchungen des Zolls vor dem Schramberger Rathaus kann ich Ihnen in diesem Zusammenhang aber nicht bestätigen“, erklärt Danz. Hannes Herrmann, Pressesprecher der Stadt, klärt auf: „Der Einsatz hatte nichts mit der Stadtverwaltung zu tun“. Eine Mitarbeiterin des Rathauses war bei einem in der Gegend durchgeführten Einsatz des Zolls als sogenannte Durchsuchungszeugin dabei. Das sei gängige Praxis. „Deshalb und wegen des gewählten Treffpunkts am vorderen Rathausplatz, standen mehrere Fahrzeuge des Zolls heute Morgen vor dem Rathaus“, so Herrmann.