1 Die Fahrzeuge der Bundespolizei in Lauterbach Foto: Stephan Wegner

Fünf Fahrzeuge der Bundespolizei waren am „Schmotzigen“ in Lauterbach unterwegs.









Link kopiert



Mit fünf Einsatzfahrzeugen war am „Schmotzigen“ die Bundespolizei in einer Kolonne in Lauterbach unterwegs.