Einsatzeinheiten des DRK: Gerüstet für Ernstfall – Zeltstadt für mehr als 25 Verletzte steht

Gerüstet für den Ernstfall mit vielen Verletzten: In ein mobiles Versorgungszentrum hat sich am Samstagmorgen das THW-Gelände im Zimmerner Inkom verwandelt.
In Windeseile haben die Einsatzeinheiten 1 und 2 der DRK-Bereitschaften aus dem Kreis Rottweil den „Behandlungsplatz25“, wie die Versorgungseinheit offiziell heißt, im Rahmen einer Übung aufgebaut. Im Anschluss hatten Besucher anderer Bereitschaften und Hauptamtliche des DRK die Möglichkeit, sich die mobile Zeltstadt, die ein zentrales Element des Bevölkerungsschutzes darstellt, anzuschauen und erläutern zu lassen.