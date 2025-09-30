Einsatz: Polizei durchsucht mehrere Objekte in drei Bundesländern

1 Die Polizei war am Morgen in drei Bundesländern im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa Am Morgen durchsucht die Polizei mehrere Gebäude in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.







Weil der Stadt - Einsatzkräfte der Kriminalpolizei haben am Morgen mehrere Objekte in drei Bundesländern durchsucht. Es seien insgesamt 20 Objekte in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei seien teilweise auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen. Es habe bislang mindestens eine Festnahme gegeben, so der Sprecher. Ein größerer Einsatz fand demnach in Weil der Stadt bei Stuttgart statt.