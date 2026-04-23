Einsatz in Weilstetten: Feuerwehr rückt zu Gebäudebrand aus
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Zu einem Gebäudebrand ist die Feuerwehr ausgerückt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht zum Donnerstag nach Weilstetten gerufen. Stadtbrandmeister Florian Rebholz erläutert die Hintergründe.

Bei der Feuerwehr Balingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Null Uhr die Alarmierung mit dem Stichwort „Gebäudebrand“ eingegangen. Mit einem entsprechenden Großaufgebot, bestehend aus den Abteilungen Weilstetten und Frommern sowie der Drehleiter und einem weiteren Löschfahrzeug aus der Kernstadt, eilten die Einsatzkräfte nach Weilstetten ins Obere Ried.

 

Vor Ort stellte sich laut Stadtbrandmeister Florian Rebholz schnell heraus, dass der Einsatz weitaus weniger brenzlig war. „Letztlich handelte es sich um Gegenstände auf einem Balkon, die in Brand geraten sind und von uns schnell abgelöscht werden konnten“, so Rebholz am Morgen danach.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sah die Lage wohl sehr dramatisch aus. Rebholz betonte, dass die Person, welche den Notruf abgesetzt hatte, genau richtig handelte. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

 