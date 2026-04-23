Einsatz in Weilstetten: Feuerwehr rückt zu Gebäudebrand aus

1 Zu einem Gebäudebrand ist die Feuerwehr ausgerückt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden in der Nacht zum Donnerstag nach Weilstetten gerufen. Stadtbrandmeister Florian Rebholz erläutert die Hintergründe.







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Bei der Feuerwehr Balingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Null Uhr die Alarmierung mit dem Stichwort „Gebäudebrand“ eingegangen. Mit einem entsprechenden Großaufgebot, bestehend aus den Abteilungen Weilstetten und Frommern sowie der Drehleiter und einem weiteren Löschfahrzeug aus der Kernstadt, eilten die Einsatzkräfte nach Weilstetten ins Obere Ried.