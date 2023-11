1 Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Schwenningen die Polizei auf den Plan gerufen. (Symbolfoto) Foto: Grove

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Sonntagnachmittag die Polizei in Schwenningen beschäftigt. Offenbar stand der 35-Jährige unter Drogeneinfluss.









Laut Polizeibericht bedrohte der 35-jährige Mann zunächst einen Jugendlichen in der Schwenninger Bürkstraße mit einem Messer. Kurze Zeit später konnte die Polizei den offensichtlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann in der Bitzstraße antreffen, wo er in einer Wohnung eines Bekannten randalierte.