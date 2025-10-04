Einsatz in Vöhringen: Polizei sorgt für Aufsehen – Razzia im Gewerbegebiet?

Ein Polizeiauto und zwei Zivilfahrzeuge haben am Dienstagmorgen in Vöhringen für Aufsehen gesorgt. Besteht ein Zusammenhang mit der Razzia gegen eine Rockergruppierung?

Ein aufmerksamer Vöhringer meldet sich am Morgen des 30. September mit einer Beobachtung bei unserer Redaktion. Ein Polizeiauto und zwei zivile Fahrzeuge sollen im Rotholzweg geparkt haben. Kurz zuvor haben Polizei und SEK Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt 21 Personen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht. Hängt die Polizeipräsenz in Vöhringen mit diesem Fall zusammen?

Hintergrund der großangelegten Razzia am Dienstagmorgen um 6 Uhr waren Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und der Staatsanwaltschaften Stuttgart und Tübingen, die sich gegen Angehörige der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye richten.

Unsere Empfehlung für Sie Razzia im Kreis Rottweil Waffen und Drogen beschlagnahmt – Einsatz von Polizei und SEK gegen Rocker Die Polizei ist am Dienstag gegen Mitglieder der Rockergruppierung Gremium MC Nomads Bosporus Türkiye vorgegangen. Auf Nachfrage gibt die Polizei nun weitere Details zu den Maßnahmen im Kreis Rottweil bekannt.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Wohnung eines Schramberger Tatverdächtigen durchsucht, gegen den nun weiter ermittelt wird.

Bei den zeitgleich stattfindenden Durchsuchungen in den drei Bundesländern wurden unter anderem Waffen und Drogen gefunden.

Unsere Empfehlung für Sie Aktion der Polizei Tuttlingen Große Durchsuchungen bei Motorradclub Hells Angels Am Mittwochmorgen hat die Polizei in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz insgesamt acht Gebäude durchsucht.

Gegen 8.15 Uhr erreicht uns die Nachfrage bezüglich einer „Razzia in Vöhringen“. Wir fragen bei der Polizei nach. Beim Polizeipräsidium Konstanz erfahren wir, dass es sich beim Vöhringer Fall um einen Einsatz der Steuerfahndung gehandelt hat.

Finanzbehörde hält sich bedeckt

Bei der Landesfinanzbehörde hält man sich diesbezüglich bei unserer Nachfrage bedeckt. „Aus ermittlungstaktischen Gründen und aus Gründen des Steuergeheimnisses können wir dazu keine Details nennen“, heißt es lediglich.

Im März waren Steuerfahnder in Rottweil unterwegs. Damals ging es ihnen in erster Linie um die TSE-Kassensysteme, mit denen erreicht werden soll, dass Einträge von Registrierkassen nicht mehr so einfach manipuliert werden können. Die zertifizierten technischen Sicherheitssysteme fürs Kassensystem zu melden ist seit 1. Januar Pflicht. Ob es sich im Vöhringer Fall nun um eine Überprüfung dieser Art handelte, bleibt offen.

Die Steuerfahndung

Laut Landesfinanzbehörde arbeiten in Baden-Württemberg rund 380 Beschäftigte bei der Steuerfahndung (Steufa) und den Straf- und Bußgeldstellen (StraBu). Im Jahr 2023 wurden bei knapp 1300 Fahndungseinsätzen Mehrsteuern von über 322 Millionen Euro festgesetzt. Es wurden mehr als 6600 Steuerstrafverfahren abgeschlossen, die zu Geldstrafen von fast 3,6 Millionen Euro und Geldauflagen von rund 5,7 Millionen Euro geführt haben. Im Jahr 2023 erzielte die Steuerfahndung in Baden-Württemberg ein Mehrergebnis von 322 Millionen Euro.