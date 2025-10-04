Einsatz in Vöhringen: Polizei sorgt für Aufsehen – Razzia im Gewerbegebiet?

Ein Polizeiauto und zwei Zivilfahrzeuge haben am Dienstagmorgen in Vöhringen für Aufsehen gesorgt. Besteht ein Zusammenhang mit der Razzia gegen eine Rockergruppierung?
Ein aufmerksamer Vöhringer meldet sich am Morgen des 30. September mit einer Beobachtung bei unserer Redaktion. Ein Polizeiauto und zwei zivile Fahrzeuge sollen im Rotholzweg geparkt haben. Kurz zuvor haben Polizei und SEK Wohn- und Geschäftsräume von insgesamt 21 Personen in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht. Hängt die Polizeipräsenz in Vöhringen mit diesem Fall zusammen?