5 Die Feuerwehr hilft den Fahrgästen beim Schleppen der Räder, nachdem der Aufzug ausgefallen war. Foto: Eich

Kuriose Szenen am Villinger Bahnhof: Feuerwehrkräfte helfen, Fahrräder die Treppen hochzutragen. Der Grund: Der Aufzug ist defekt – und hinter den verschlossenen Türen ist ein junges Pärchen eingesperrt.















VS-Villingen – Gegen 15.45 Uhr wurde vom Bahnhof aus Alarm geschlagen, nachdem sich die Jugendlichen nicht aus der misslichen Lage befreien konnte. Die Feuerwehr, welche sich gerade auf dem Rückweg von einem ausgelösten Rauchwarnmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Vockenhauser Straße zum Gerätehaus befand, eilte zugleich an den Einsatzort.

Einige Herausforderungen am Einsatzort

Dort wurden die Kräfte vor einige Herausforderungen gestellt. Denn mit einem Schlüssel zur Steuerungstechnik des Aufzugs konnten die Bahnmitarbeiter nicht dienen. Deshalb musste das Schloss zum Steuerungskasten aufgebohrt werden. Dies gelang zwar zügig, allerdings ließ sich die Türöffnung auch darüber nicht auslösen. Ein mittlerweile am Bahnhof eingetroffener Techniker der Aufzugsfirma kletterte daher über das Erdgeschoss in den Aufzugsschacht und konnte so die Türen des Aufzugs, welcher sich in der Unterführung befand, öffnen.

Nach 40 Minuten befreit

Nach rund 40 Minuten war das Pärchen, welches glücklicherweise gelassen blieb, befreit. Einen Zug hatten sie aufgrund des Zwischenfalls nicht verpasst, die Beiden waren gerade erst mit dem Zug aus Schwenningen angekommen. Der Service der Feuerwehr, die ihre Dienste bei schweren Gepäckstücken und Fahrrädern aufgrund der steilen Treppe anbot, wurde dankend angenommen. Nachdem die Einsatzkräfte abgerückt waren und der Aufzug zunächst gewartet werden musste, waren die Fahrgäste beim Schleppen dann aber wieder auf sich allein gestellt.