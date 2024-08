Einsatz in Villingen-Schwenningen: 41-Jähriger hält die Polizei auf Trab

Ein 41-Jähriger hat am Sonntag die Polizei in Villingen-Schwenningen auf Trab gehalten. Der Mann hatte gestohlene Kupferkabel bei sich und fuhr ohne Führerschein, dafür aber unter Einfluss von Alkohol Auto. Später lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit einer Polizeistreife.

Ein Zeuge alarmierte am Sonntag gegen 11.30 Uhr die Polizei, nachdem er einen Mann beobachtet hatte, der auf dem Waldweg im Bereich der alten B 27 Kupferkabel aus dem Wald gezogen hatte. Die Polizei rückte aus. Ihr kam der 41-Jährige auf dem Waldweg mit einem Mercedes entgegen.

Die Beamten kontrollierten den Mann und entdeckten im Kofferraum gestohlene Kupferkabel. Außerdem stellten sie laut Polizeibericht fest, dass der Mann berauscht und ohne einen Führerschein unterwegs war.

Weiteres Diebesgut in Wohnung entdeckt

Der 41-Jährige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Die Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurde veranlasst. Dort fanden die Beamten weitere Kupferkabel und Werkzeuge.

Trotz eindringlicher Hinweise, dass er nicht fahren darf, setzte sich der Mann gegen 20.15 Uhr erneut hinter das Steuer seines Mercedes. So kam er auf der alten B 27 in Richtung Deißlingen schließlich einer zivilen Polizeistreife entgegen. Die Autoschlüssel hatte er zuvor in Begleitung eines Bekannten bei der Polizei abgeholt.

Verfolgungsjagd mit Polizeistreife

Die Polizeistreife nahm die Verfolgung des Mercedes auf. Hierbei ging die Fahrt zunächst bis nach Weigheim, wo der Wagen angehalten werden sollte. Plötzlich beschleunigte der 41-Jährige sein Auto und fuhr mit teilweise hohen Geschwindigkeiten in Richtung Tuningen. Anhaltesignale und Verkehrsregeln missachtete der Mann laut Polizei. Kurz vor der Kreuzung zur Landesstraße 429 überholte er auch mehrere Fahrzeuge - darunter einen Mähdrescher - ehe die Fahrt in Richtung Tuttlingen weiterging. Auf Höhe der Abfahrt zur Mülldeponie brachen die Beamten die Verfolgung ab.

Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es wohl nicht. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Verlauf der Nacht nicht mehr gestellt werden. Er wird sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte und Diebstahlsdelikte verantworten müssen.