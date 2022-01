2 Unter Atemschutz hat die Feuerwehr das betroffene Gebäude kontrolliert. Foto: Eich

Ein möglicher Gasaustritt hat am Donnerstagabend die Rettungskräfte in der Südstadt in Villingen auf den Plan gerufen. Im Verdacht stand eine möglicherweise defekte Heizung.















VS-Villingen - Anhaltende Kopfschmerzen des Bewohners einer Doppelhaushälfte in der Vom-Stein-Straße in Villingen waren Auslöser eines Einsatzes an Heilige-Drei-Könige. Der Mann fühlte sich morgens unwohl, hatte zugleich einen Defekt an der Heizungsanlage im Verdacht.

Sicherheitshalber Feuerwehr gerufen

In der Folge schaltete der Mann die Heizung im Keller aus und belüftete das Gebäude gründlich. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken VS alarmierte der Betroffene schließlich abends die Feuerwehr, um eine gefährliche Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung ausschließen zu können. Gegen 20.10 Uhr eilten deshalb Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur betroffenen Adresse.

Messgeräte zeigen nichts an

Mit Messgeräten und unter Atemschutz kontrollierte die Feuerwehr das Haus, konnte - wohl aufgrund der umfangreichen Belüftung - aber keine Gaskonzentration feststellen. Auch im Heizungskeller war kein Gas feststellbar. Den beiden Bewohnern wurde geraten, die Heizungsanlage vorsorglich nicht mehr in Betrieb zu nehmen und sie inspizieren zu lassen. Nach rund 30 Minuten konnten der Einsatz beendet werden.