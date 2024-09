1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock

Zwei Männer sind in Villingen von einem Ladendetektiv beim Versuchten Diebstahl erwischt worden. Die Diebe flüchteten, doch die Polizei fasste einen der Täter nur wenige Minuten später.









Am Montag ereignete sich in der Rietstraße in VS-Villingen ein räuberischer Diebstahl. Zwei junge Männer versuchten, in einem Geschäft Smartwatches zu stehlen. Einer der Täter wurde von der Polizei festgenommen.