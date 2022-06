4 Fünf Menschen sind bei dem Unfall an der AOK in Villingen leicht verletzt worden. Foto: Eich

Fünf Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagvormittag in Villingen ereignet hatte. Beide Fahrer gaben an, „Grün“ gehabt zu haben – was jedoch nicht stimmte.















VS-Villingen – Gegen 11 Uhr waren Polizei und Rettungsdienst zu dem Unfall in der Schwenninger Straße an der dortigen AOK gerufen worden. Zwei Fahrzeuge waren im Bereich der Kreuzung zusammengestoßen.

Kollision im Kreuzungsbereich

Nach Angaben der Polizei war eine 67-jährige Frau mit ihrem Skoda von der Innenstadt kommend auf der Schwenninger Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Zur gleichen Zeit kam ihr ein 40 Jahre alter Mann, der in seinem Peugeot drei Kinder dabei hatte, entgegen – er fuhr stadteinwärts und wollte in Richtung der Güterbahnhofstraße abbiegen. Mitten auf der Kreuzung prallten die Fahrzeuge heftig zusammen.

Polizei ermittelt vor Ort

Gegenüber der Polizei gaben beide Fahrer an, dass ihre Ampel „Grün“ gezeigt hätte. Während sich der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, um die beiden Fahrer sowie die 12, 7 und 2 Jahre alten Kinder kümmerte, nahm die Polizei vor Ort die Ermittlungen auf. Anhang einer Angabe hinsichtlich der Schaltung der Fußgängerüberwege konnte schließlich ermittelt werden, dass – nach derzeitigem Stand – die Skoda-Fahrerin kein „Grün“ mehr gehabt haben konnte.

40-Jähriger verweigert Mitnahme

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die 67-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum, der Vater verweigerte vor Ort trotz eines angenommenen Schleudertraumas bei den vier Insassen eine Mitnahme durch den Rettungsdienst und wollte sich stattdessen selbstständig zum Hausarzt begeben.