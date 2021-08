Frau hängt in Zug zwischen Sitz und Wand fest

Einsatz in Titisee-Neustadt

1 Die Feuerwehr befreite sie am Bahnhof Titisee. (Symbolfoto) Foto: dpa

Eine Frau ist mit ihrem Arm zwischen Sitz und Zugwand einer S-Bahn im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald steckengeblieben und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Titisee-Neustadt - Die 49-Jährige aus dem Raum Villingen-Schwenningen habe versucht, ihre kabellosen Kopfhörer, die sie verloren hatte, aufzusammeln, berichtete die Polizei am Sonntag. Dabei verkeilte sich ihr Arm so, dass sie selbst nicht mehr loskam.

Die Feuerwehr befreite sie am Bahnhof Titisee. Die Frau wurde nach dem Vorfall, der sich bereits am Donnerstagabend ereignete, in ein Krankenhaus gebracht.