Mit Blaulicht und Sirenen ist die St. Georgener Feuerwehr am Dienstag kurz vor 13 Uhr in die Schwarzwaldstraße ausgerückt. Der Einsatz, zu dem die Wehrleute gerufen worden waren, entpuppte sich dann jedoch als unspektakulär: In einem Schaltschrank in einem Mehrfamilienhaus auf der Seebauernhöhe war es zum Kurzschluss gekommen. Dadurch stieg Rauch auf.

Betroffener Bereich wird kontrolliert

Wie Jörg-Dieter Kluge, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Konstanz, auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, entstand kein Schaden. Niemand wurde verletzt. Der betroffene Bereich wurde nach Angaben der St. Georgener Feuerwehr kontrolliert und stromlos geschaltet. Gelöscht werden musste Kluge zufolge nicht.

Im Einsatz waren die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen, eine Streife der Polizei sowie ein Rettungsdienst.