Die Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft. Jetzt geht es für die Deutschen zurück in die Heimat. Der Abschied der Spanier war sehr emotional.
Madrid/La Baña - Die deutschen Feuerwehrleute haben ihren Einsatz gegen die heftigen Waldbrände in Spanien nach gut einer Woche beendet und die Rückreise in die Heimat angetreten. "Wir stehen an den Fahrzeugen und heute geht es auf der ersten Etappe nach Vitoria-Gasteiz im Baskenland", sagte der Sprecher der Brandbekämpfer aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Frank Frenser, der Deutschen Presse-Agentur.