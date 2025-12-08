Einsatz in Schwenningen: Wenn es plötzlich auf dem Wochenmarkt brennt

1 Feuer auf dem Schwenninger Wochenmarkt: Am Samstag kam es hier zu einem Feuerwehreinsatz. Foto: Helwin Ziegler Zu einem Einsatz auf dem Schwenninger Wochenmarkt wurden am Samstag um die Mittagszeit die Einsatzkräfte gerufen.







Gegen 12.30 Uhr ging am Samstagmittag der Alarm ein: Feuer auf dem Wochenmarkt auf dem Schwenninger Muslenplatz. Die Feuerwehr rückte aus und auch die Polizei kam mit einem Streifenwagen an den Ort des Geschehens. Es zeigte sich, dass es an einem Stand gebrannt hatte. Nach Auskunft des zuständigen Konstanzer Polizeipräsidiums war es hier kurzzeitig zu einem Brand gekommen, weil eine der verwendeten Gasflaschen nicht richtig verschlossen gewesen sei. Es kam auch zu einer entsprechenden Rauchentwicklung. Das Feuer konnte aber offenbar rasch gelöscht werden. Verletzt wurde laut Auskunft der Polizei niemand und die Rettungskräfte konnten wieder abziehen.