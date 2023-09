Aufruhr in Schwenningen: Am Dienstagabend war ein Großaufgebot der Polizei in der Hohenkrähenstraße im Einsatz. Dabei soll ersten Angaben zufolge auch eine Waffe eine Rolle gespielt haben.

Für Aufruhr und Spekulationen sorgte am Dienstagabend der Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in der Hohenkrähenstraße in Schwenningen. Dort seien laut Augenzeugen rund 40 Polizeikräfte im Einsatz gewesen und das Viertel buchstäblich abgeriegelt worden, wie ein User auf Facebook schreibt.

Eine Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Konstanz bestätigt, dass aufgrund einer Bedrohungslage Spezialkräfte der Polizei zusammen mit Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei am späten Dienstagabend in der Hohenkrähenstraße ausgerückt seien und einen Mann in einer Wohnung festgenommen haben. Konkret habe sich eine 44 Jahre alte Frau in der bedrohlichen Lage befunden, bei der auch eine Waffe eine Rolle gespielt habe.

Laut Mitteilung habe die Polizei einen Hinweis bekommen, dass sich der Verdächtige mit einer Schusswaffe in der Wohnung in Schwenningen aufhielt. „Auch wegen des Verhaltens des 30-Jährigen mussten Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und mehrere Polizeistreifen angefordert und aus Sicherheitsgründen der Bereich um das Haus abgesperrt werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Festnahme kurz vor Mitternacht

Kurz vor Mitternacht konnte der alkoholisierte Mann widerstandslos auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Konstanz festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten geringe Mengen von Betäubungsmitteln. Eine Schusswaffe befand sich jedoch nicht in den Räumen. Der 30-Jährige wurde in eine Arrestzelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an, teilt die Polizei mit.

Die Schwenninger wunderten sich auch über einen Polizeihubschrauber, der am Abend über Schwenningen flog. Dieser stand jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Einsatz. Der Hubschrauber war ausgerückt, um einen entlaufenen Polizeihund bei Bad Dürrheim zu suchen, wie die Polizei mitteilte.