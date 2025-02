Passanten entdecken Brand Nächtliches Feuer zerstört Wohnung in Schwenningen

Mitten in der Nacht auf Sonntag bricht in einem Mehrfamilienhaus in Schwenningen ein Feuer aus und zerstört eine Wohnung. Gleich mehrere Gründe sorgten dafür, dass der Brand trotz des hohen Sachschadens glimpflich ausgegangen ist.