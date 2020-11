Einsatz in Schramberg Weißes Zeug im Göttelbach: Feuerwehr muss ran

Auf dem H.A.U.-Gelände wurde in diesem Zusammenhang ein Gully ausgemacht, an dem Reste einer weißen, mörtelarigen Masse gefunden wurden. Nach ersten Einschätzungen vor Ort von Bauhof-Leiter Steffen Auber handelte es sich dabei jedoch um eine ungefährliche mineralische Substanz. In der H.A.U. nahm die Feuerwehr noch eine Gewässerprobe.

Als erste Maßnahmen brachte die Feuerwehr an jener Eintrittsstelle, im Verlauf des Göttelbachs sowie an dessen Zuflussstelle in der Schiltach – an der ebenfalls bei einer ersten Kontrolle eine "massive Verunreinigung" festgestellt wurde – einige Ölsperren an, sodass sich die Flüssigkeit nicht Schiltach-abwärts weiter verbreitern konnte.

"Wir haben das Wasserwirtschaftsamt verständigt, die Kläranlage, die eine Wasserprobe ziehen wird, sowie den städtischen Bauhof hinzugezogen. Dieser gibt uns Planwerk zur Hand, damit wir über sämtliche potenzielle Zuflussmöglichkeiten einen Überblick bekommen können", erklärte Wöhrle das weitere Vorgehen.