Unbekannter zündet Dixi-Toilette an

Einsatz in Schramberg

1 Wer die Dixi-Toilette angezündet hat, ist noch nicht klar. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: www.imago-images.de

Eine Dixi-Toilette ist am Dienstagnachmittag von einem noch unbekannten Täter in Schramberg angezündet worden.









Gegen 16 Uhr zündete der Unbekannte die in der Weihergasse vor der Hausnummer 29 abgestellte Dixi-Toilette an. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.