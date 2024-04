Einsatz in Schramberg-Sulgen

1 Zu einem Abbiegeunfall ist es am späten Dienstagnachmittag an der Kreuzung Einsteinstraße/Heiligenbronner Straße in Sulgen gekommen Foto: Wegner

Zu einem Zusammenstoß ist es am späten Dienstagnachmittag auf der Landesstraße L 419 im Industriegebiet in Schramberg-Sulgen gekommen.









Eine verletzte Person und ein Sachschaden, der gut 10 000 Euro überschreiten dürfte, ist es bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Einsteinstraße in die Heiligenbronner Straße in Schramberg-Sulgen gekommen.