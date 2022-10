Einsatz in Schramberg

2 Der Einsatz führte in Verbindung mit Baustellen und dem Feierabendverkehr zu ordentlich Stau in Schramberg. Foto: Riesterer

Die Polizei hat am Freitagnachmittag über die Schadenshöhe des Wohnungsbrands "An der Steige" informiert.















Schramberg - Bei dem Brand, der in der Dachgeschosswohnung des Vochatzer-Firmengebäudes an der Ecke zur Obernorfer Straße ausgebrochen war, seien demnach nach erster Schätzung rund 40.000 Euro Sachschaden entstanden, so die Polizei.

Ursache wohl technischer Defekt

Das Feuer war gegen 16.15 Uhr ausgebrochen, die Feuerwehren Schramberg und Sulgen waren im Einsatz. Personen waren zum Zeitpunkt des Brands nicht in der Wohnung. "Die Ursache war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen wird aber von einem technischen Defekt ausgegangen", heißt es am Freitag abschließend von der Polizei.