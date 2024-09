Einsatz in Schramberg

1 Auch für das Team der Netze BW ist der Hubschrauberflug ein besonderes Ereignis. Foto: Niklas Ortmann

Ein Hubschrauber einer Spezialfirma aus Österreich ist in diesen Tagen bei den Sanierungsarbeiten an einem Schramberger Strommast im Einsatz. Unsere Redaktion begleitete den ersten Flug am Donnerstag.









Das Heli-Spektakel beginnt recht unspektakulär auf einer flachen Wiese. Hier, am Paradieshof am Rande von Sulgen, ist es am Donnerstagvormittag um halb elf noch ruhig. Von unwegsamem Gelände ist keine Spur – im Gegenteil, die Grünfläche könnte frisch gemäht problemlos als Fußballfeld dienen.