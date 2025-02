Einsatz in Schramberg: Gasalarm in der Landenberger Straße

Supermärkte in Aichhalden und Umgebung Betrügerische Bettler unterwegs? Das weiß die Polizei

Auf Facebook warnen Nutzer vor zwei Männern, die in den vergangenen Tagen und Wochen in Supermärkten in Aichhalden und Umgebung Menschen um Geld gebeten haben sollen. Was sagt die Polizei dazu?