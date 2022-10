Feuerwehr bekämpft "massiven Brand" in Wohnung

Einsatz in Schramberg

4 Ein Wohnungsbrand hat am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Straße "An der Steige" geführt. Foto: Riesterer

Ein Wohnungsbrand hat am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Straße "An der Steige" geführt.















Link kopiert

Schramberg - Um kurz nach 16 Uhr ist die Feuerwehr aufgrund eines ausgelösten Heimbrandmelders zur Straße "An der Steige 24" gerufen worden – dem Gebäude der Firma Vochatzer an der Ecke Steige/Oberndorfer Straße. "Der Brandmelder hat was gebracht – und der schnelle Zugriff auch", sprach der Schramberger Abteilungskommandant Patrick Wöhrle während des Einsatzes von einem "massiven Brand".

Ausgebrochen im Dachgeschoss

Dieser war im Dachgeschoss der mehrstöckigen Wohnung ausgebrochen – die erste Meldung eines Kaminbrands bestätigte sich nicht, sagte Wöhrle im Gespräch mit unserer Redaktion. Brandherd und -ursache hätten wohl beim Essbereich gelegen, seien aber noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Wöhrle vor Ort.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Angerückt war die Feuerwehr Schramberg mit einem Löschzug inklusive Drehleiter. Später wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr Sulgen hinzugezogen – im Einsatz waren rund 35 Feuerwehrleute, dazu Rettungskräfte und die Polizei, die den Verkehr durch die Küfergasse leitete. Der Verkehr durch die Oberndorfer Straße war nicht gesperrt, dennoch bildeten sich in beide Richtungen der Oberndorfer- beziehungsweise weiteren Verlauf der Schillerstraße lange Staus im Feierabendverkehr.

Bewohner nicht vor Ort

Insgesamt sei die Wohnung, in der anfangs starke Rauchentwicklung geherrscht hatte, dreimal nach den zwei gemeldeten Bewohnern durchsucht worden – die sich jedoch nicht dort aufgehalten hatten. Der Brand wurde, als der Herd ausgemacht war, schnell gelöscht, die Wohnung belüftet und die nebenliegenden Wohneinheiten gesichert. Zur genauen Sachschadenshöhe konnten am Donnerstag noch keine Angaben gemacht werden.