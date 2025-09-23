Einsatz in Schramberg: Darum war die Polizei vor der Erhard-Junghans-Schule

1 Die Polizei kontrollierte in der Schillerstraße. Foto: Dold So mancher Autofahrer wurde am Dienstagvormittag in der Schillerstraße gestoppt.







Die Polizei war vor der Erhard-Junghans-Schule im Einsatz. Eine Verkehrskontrolle sei es, hieß es von den Polizeibeamten vor Ort. Diese habe nicht unbedingt mit dem Schulanfang zu tun. Vielmehr sei die Stelle in der Schillerstraße praktisch, da sich der Verkehr nur in eine Richtung bewegen könne. Kontrolliert wurden unter anderem Ausweis, die Fahrzeugpapiere und Führerschein. Zudem war auch der Bauhof im Einsatz, der den von einem Auto beschädigte Schutzzaun wieder herstellte.