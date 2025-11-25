Einsatz in Schramberg: Darum eilte die Feuerwehr in die Göttelbachstraße

1 Eng ging es her in der Göttelbachstraße. Foto: Jambrek Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 13 Uhr in die Göttelbachstraße gerufen.







Merkwürdige Piepgeräusche wurden dort in einer Wohnung von einer Anwohnerin wahrgenommen. Daraufhin alarmierte sie die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr rückte sofort an und forschte nach der Ursache. Diese war schnell ausgemacht: Die Zeitschaltuhr eines Backofens sorgte für das Piepen. Das Malheur war schnell behoben. Der Stromkreislauf des Backofens wurde abgeschaltet und dann war alles wieder paletti.