Passanten, die sich im Eingangsbereich der Villa Junghans aufhielten, hörten einen Feueralarm, eine Person aus der Gruppe ging um das Gebäude herum – „ich habe noch geschaut, ob in dem komplett verrauchten Toilettenraum jemand liegt und habe parallel dazu die Feuerwehr gerufen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion vor Ort. Er schüttelt den Kopf: „Vielleicht sollte man das Klo halt einfach mal abschließen“, murmelt er.

Einsatz bei der Villa Junghans: Passanten, die sich im Eingangsbereich aufhielten, war der Brand als erstes aufgefallen. Foto: Riesterer

Der Grund seines Ärgers: In dem Toilettenhäuschen brannte es – nun mit einer „kurzen Pause“ – seit dem Stadtfest Mitte Juni zum dritten Mal – einmal musste die Feuerwehr dazuhin ausrücken, weil ein Feuer im Toilettenhäuschen am Parkeingang gelegt worden war. Der Ärger in Schramberg wächst – Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß hatte, weil sich bekanntlich ebenso viele Vandalismus-Fälle wie Brände im Park der Zeiten häufen, unserer Redaktion angekündigt, das Verwenden von Überwachungskameras zu prüfen.

Brennenden Gegenstand hinter verschlossene Tür geschoben

Der Alarm nun zum jüngsten Brand wurde am Mittwoch gegen 16.10 Uhr ausgelöst. Die Feuerwehr Schramberg rückte an, löschte den Brand und belüftete in der Folge das Gebäude, dass der Rauch abziehen konnte. „Gebrannt hat es nicht im Toilettenbereich selbst, sondern offenbar in einem abgeschlossenen Nebenraum, in dem Putzutensilien aufbewahrt werden“, schildert Einsatzleiter Arno Zehnder vor Ort. Der unbekannte Feuerteufel muss den brennenden Gegenstand durch eine Lücke ober- oder unterhalb der abgeschlossenen Tür geschoben haben.

Ebenfalls vor Ort waren Rettungskräfte und Beamte der Polizei, die unmittelbar Zeugenaussagen aufnahmen. Wer zu diesem oder den anderen Fällen sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Revier Schramberg unter Telefon 07422/2 70 10 zu melden.