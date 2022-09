2 Die Bergwacht kümmert sich um die gestürzte Mountainbikerin, die Feuerwehr unterstützt. Foto: Bergwacht

Wegen einer gestürzten Radfahrerin hat es am Mittwochabend in Schramberg zu einem Rettungseinsatz durch Feuerwehr und Bergwacht gegeben.















Schramberg - Eine 54 Jahre alte Frau war gegen 21.30 Uhr mit einem Mountainbike auf einem Feldweg am Schlossberg in Richtung Ehret-Kapelle unterwegs. Vermutlich wegen schlechter werdender Sicht, schätzt Schrambergs Stadtbrandmeister Claus Dierberger im Gespräch mit unserer Redaktion, ist die Frau alleinbeteiligt gestürzt und rutschte einen Abhang neben dem Weg hinunter.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Mann aus, wie die Polizei weiter mitteilt.

Unwegsames Gelände

"Wir haben vor Ort noch geholfen, den Standort der Frau auszumachen und in der Folge weiter unterstützt", so Dierberger. Aufgrund des unwegsamen Geländes musste die Frau jedoch durch die Bergwacht Rottweil, die mit zwei Fahrzeugen und acht Helfern im Einsatz war, gerettet werden. "Den Transport bis zur asphaltierten Straße konnte in diesem Fall über weite Strecken unser Geländefahrzeug übernehmen, von da an hat ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus gebracht", informiert Bergwacht-Leiter Dominik Weiss.

Nach ersten Erkenntnissen vor Ort hat sich die Frau leichte Verletzungen zugezogen.