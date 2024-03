1 Bei dem Kellerbrand wurden bei Bewohner leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Samstagabend in der Straße „Am Hirschen“ in Schiltach gekommen.









Link kopiert



Vermutlich nicht vollständig erloschene Aschereste hatten Sägespäne und Holzreste entzündet, was in der Folge zu einem Brand in dem Kellerabteil führte, so die Polizei.