Bei dem Feuerwehr-Einsatz im Kaibach am Mittwoch sind laut Polizeimitteilung zwei Feuerwehrmänner leicht verletzt worden.

Das Feuer war, wie die Polizei am Donnerstag bestätigt und unserer Redaktion bereits vor Ort als erste Einschätzung geäußert wurde, beim Verbrennen eines kleineren Haufens Gartenabfälle durch einen 86-Jährigen ausgebrochen.

Vermutlich wurden durch eine Windböe Funken auf eine angrenzende und durch die derzeitigen Temperaturen ausgetrocknete Wiese getragen, welche Feuer fing, was sich dann schnell zu einem etwa 5000 Quadratmeter großen Flächenbrand entwickelte. Auch einen angrenzenden Wald zog das Feuer in Mitleidenschaft. Mit einem Großaufgebot der Feuerwehr umliegender Abteilungen aus Schenkenzell, Schiltach, Kaltbrunn, Aichhalden, Rötenberg und Alpirsbach sowie einem Drohnenführer der Feuerwehr Villingendorf konnte der Brand unter dem Einsatz von über 100 Feuerwehrleuten schließlich unter Kontrolle und am späten Nachmittag vollständig gelöscht werden. Auch ein Polizeihubschrauber überflog zur Unterstützung bei der Brandbekämpfung das betroffene Gebiet.

Zwei Feuerwehrleute haben sich bei dem Einsatz am Mittwoch leicht verletzt. Foto: Wegner

Bei der Brandbekämpfung erlitten zwei Feuerwehrleute der Wehr aus Schenkenzell Atembeschwerden und mussten wegen Verdachts einer Rauchgasintoxikation behandelt werden.

Ein privates Schwimmbecken dient als Puffer für die Feuerwehr, die im Pendelverkehr Wasser aus dem Freibadbereich heranholt Foto: Wegner

Um genügend Wasser vor Ort zu haben, waren Fahrzeuge der Feuerwehr Schenkenzell und Schiltach sowie ein zusätzliches Fahrzeug mit Tank aus der Nachbargemeinde Alpirsbach im Pendeleinsatz zwischen dem Hydranten am Freibad und der Einsatzstelle. Im Kaibach in unmittelbarer Nähe der Einsatzstelle konnte ein privates Schwimmbecken als Puffer für die Wasserversorgung verwendet werden, um zu jeder Zeit genügend Nass für die Pumpen zur Verfügung zu haben.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandlegung sowie zum entstandenen Sachschaden dauern noch an, so die Polizei abschließend.