Es brennt im Sägewerk – die Einsatzkräfte besprechen sich vor Ort. Foto: Kupferschmidt

Mehrere Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehrkräfte in Bad Rippoldsau-Schapbach. Im Inneren des Silos des Sägewerks hat es gebrannt.















Bad Rippoldsau-Schapbach - Schon von Weitem ist die Rauchwolke zu erkennen, die sich über dem Sägewerk ausbreitet. Weitere Fahrzeuge der Feuerwehr rücken mit eingeschalteter Sirene an. Einige Schaulustige beobachten die Einsatzkräfte, die im leichten Nieselregen versuchen, die Lage unter Kontrolle zu bekommen.

Um 11.32 Uhr am Freitag geht bei der Feuerwehr in Bad Rippoldsau-Schapbach der Alarm los. Denn: Es brennt am Sägewerk am Ortsausgang von Schapbach. Flammen sind allerdings keine zu erkennen, nur schwarzer Ruß an der Außenwand des Silos deutet auf den Brand hin.

Sägespäne brennen

Aber was ist passiert? Im Silo des Sägewerks hat sich ein Schwelbrand ausgebreitet, berichtete Markus Müller, Einsatzleiter der Feuerwehr Schapbach, unserer Redaktion vor Ort. In dem Silo befinden sich Sägespäne, die "noch vor sich hin glühen".

Insgesamt sind zu dem Brand 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen ausgerückt. Es waren Einsatzkräfte der Feuerwehr in Freudenstadt, Schapbach, Wolfach und Hausach vor Ort. Die Drehleitern stammen von der Feuerwehr in Freudenstadt und Hausach, erzählte Müller. Zudem seien vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz gewesen, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Schaumteppich ausgebreitet

Um das Feuer zu löschen, haben die Einsatzkräfte einen Schaumteppich im Inneren des Silos ausgebreitet. Anschließend räumten sie das Silo, das mit Sägespänen gefüllt war, von unten nach oben aus.

Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle, sagte Müller vor Ort. Allerdings sei die Lage noch unübersichtlich und schwierig. "Solange das Silo nicht leer ist, kann man nicht davon ausgehen, dass es keinen weiteren Brand gibt", sagte der Einsatzleiter.

Die Brandursache war vor Redaktionsschluss noch unklar.