Einsatz in Rottweil: Todesfall auf Weihnachtsmarkt – jetzt meldet sich eine Begleiterin

Einsatz in Rottweil

1 Etliche Rettungskräfte und andere Helfer waren zur Stelle (Symbolfoto). Foto: Otto

Der Schock wirkt bei vielen noch nach: Eine ältere Frau ist am Dienstagnachmittag auf dem Weihnachtsmarkt in Rottweil verstorben. Jetzt ist es einer Begleiterin der Frau ein Anliegen, sich an die Rettungskräfte und alle Helfer zu wenden.









Dabei werden nun auch die näheren Umstände des Vorfalls deutlich. So hatte an jenem Dienstagabend eine Gruppe älterer Menschen aus einer Rottweiler Senioreneinrichtung mit mehreren Betreuungspersonen einen kleinen Ausflug auf den Weihnachtsmarkt unternommen. Dass dieser so tragisch enden würde, hatte keiner geahnt.