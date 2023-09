Nicht zum ersten Mal kommt es im Haus St. Anna zu einem Einsatz der Feuerwehr. Am Freitagnachmittag hatte die Brandmeldeanlage wieder einmal ausgelöst. Daraufhin rückten 20 Einsatzkräften in fünf Fahrzeugen an.

Gleich fünf Mal ertönten die Sirenen der Feuerwehrfahrzeuge am Freitagnachmittag in der Rottweiler Innenstadt. Um 15.56 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle der Feuerwehr ein, wie Pressesprecher Tobias Frommer vor Ort mitteilt. Daraufhin rückte ein Löschzug mit 20 Einsatzkräften in fünf Fahrzeugen aus. „Rauch hat es gegeben, gebrannt hat es aber nicht.“

Keine Verletzten

Mit einem Überdrucklüfter wurde das Gebäude durchlüftet – innerhalb kürzester Zeit konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Verletzt wurde niemand, zur Sicherheit waren aber auch ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei vor Ort.

Die Hauptstraße wurde durch die Rettungskräfte kurzzeitig gesperrt, um eine sichere Evakuierung der beiden Gebäude des Spitals zu gewährleisten.

Wiederholter Vorfall

Grund für die Rauchentwicklung war auch in diesem Fall auf dem Herd vergessenes Essen. Im Haus St. Anna kommt es häufiger zu Einsätzen dieser Art: Erst vor knapp vier Wochen war die Rottweiler Feuerwehr zu einem sehr ähnlichen Einsatz ausgerückt. Auch hier war Essen auf dem Herd vergessen worden, die Bewohner hatten dann versucht, den Geruch des verbrannten Essens mit einem Deospray zu überdecken. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.