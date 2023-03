Einsatz in Rottweil

1 Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort in der Hochbrücktorstraße. Foto: Otto

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind am Mittwochmittag mitten in Rottweil im Einsatz: Nachbarn sorgen sich um eine ältere Person, die seit langem nicht gesehen wurde. Auf Klopfen und Klingeln an der Wohnung gibt es keine Reaktion.









Die zunächst alarmierte Polizei versucht, aus der Wohnung in der Hochbrückstorstraße ein Lebenszeichen zu erhalten – doch keine Reaktion. Der Rettungsdienst ist ebenfalls vor Ort, um schnell Hilfe leisten zu können. Schließlich wird die Feuerwehr angefordert, um die Tür aufzubrechen.

Aufgrund des Einsatzes gerät der Verkehr kurzfristig ins Stocken. Foto: Otto

Die Feuerwehr Rottweil kommt mit neun Kräften und zwei Fahrzeugen zum Einsatzort. Die Tür wird geöffnet – dann herrscht Erleichterung. „Die Person ist wohlauf“, so Stadtbrandmeister Frank Müller. Warum auf das Klingeln und Klopfen nicht reagiert wurde, kann nicht gesagt werden.

Oft finden sich nach Türöffnungen Personen in hilfloser Lage

Dennoch sei es natürlich gut, wenn Nachbarn und Angehörige wachsam sind. Oft sei es bei solchen Einsätzen tatsächlich so, dass die Person dann in einer hilflosen Lage angetroffen werde – beispielsweise bei älteren Menschen nach einem Sturz. Die Tür habe im Übrigen geöffnet werden können, ohne Schaden anzurichten, so Müller.