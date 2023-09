Ein Küchenbrand im Café Herz wurde der Feuerwehr Rottweil am Mittwochabend gemeldet. Letztlich hatte der Rauch jedoch eine andere Ursache.

Ein aufmerksamer Passant hatte in dem durch viele große Fenster gut einsichtbaren Café gegen 20.30 Uhr Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Lokal war zu dem Zeitpunkt geschlossen.

Mit Löschzug vor Ort

Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug in der Königstraße an, ebenso waren das DRK und die Polizei vor Ort. Wie sich dann recht schnell herausstellte, hatte die Einbruchmeldeanlage des Cafés ein automatisches Rauch- oder Sicherheitsnebelsystem ausgelöst, das die Sicht einschränken soll. Der Rauch in den Räumen war dementsprechend auch weiß.

Die Feuerwehr kontrolliert das vernebelte Gebäude. Foto: Siegmeier

Die Feuerwehr erkundete die Lage – weder ein Brand noch Einbruchsspuren konnten festgestellt werden. Man habe damit dort zum wiederholten Mal einen Fehlalarm verzeichnet, hieß es am Abend.