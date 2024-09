Fenster in Rottweil geschlossen halten

7 Ein Metallspanhaufen war in Brand geraten. Foto: Anja Schmidt

Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz bei der Firma Mielnik in Rottweil gerufen. Ein Metallspänehaufen brannte.









Erneut ist die Feuerwehr zu einem Einsatz bei der Firma Mielnik in Rottweil gerufen worden. Kurz vor 20 Uhr am Montag wurden die Einsatzkräfte wegen extremer Rauchentwicklung durch einen Metallspänebrand auf die Saline gerufen. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.