Die Feuerwehr Rottweil rückte am Sonntagmittag in die Oberndorfer Straße aus. Ein Essen war auf dem Herd vergessen worden.

Von einem Wohnungsbrand und einem Menschenleben, das in Gefahr ist, ging die Feuerwehr Rottweil am Sonntag, kurz nach 12 Uhr aus, als der Alarm einging. In die Oberndorfer Straße 5 rückten sie aus.

Vor Ort stellte sich die Situation dann schnell weniger dramatisch dar. Eine ältere Frau hatte das Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Ein Feuer war noch nicht ausgebrochen. Etwas mehr als 20 Minuten später konnte der Einsatz bereits für beendet erklärt werden.