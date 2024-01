Einsatz in Rottweil: Gartenhütte gerät in Brand

1 Zu einer brennenden Gartenhütte rückte am Dienstag die Feuerwehr Rottweil aus (Symbolfoto). Foto: Michael - stock.adobe.com

Weil in der Straße Unterdorf in Bühlingen eine Gartenhütte in Brand geraten ist, war die Feuerwehr gefragt.









Zu einem Einsatz ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstag kurz vor 12 Uhr in die Straße Unterdorf. Auf einem Grundstück war eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Feuerwehr Rottweil, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann am Einsatzort war, konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0741/47 70.