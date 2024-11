Einsatz in Rottweil

Die Hubarbeitsbühne ist im Einsatz.

Feuerwehreinsatz auf einer Baustelle am Mittwochnachmittag: Ein Bauarbeiter musste gerettet werden.









Zu einem Notfall wurde die Feuerwehr Rottweil am Mittwochnachmittag in die Armlederstraße in der Rottweiler Altstadt alarmiert. Auf der dortigen Baustelle – hier entsteht eine neue Seniorenwohnanlage – hatte ein Bauarbeiter einen medizinischen Notfall erlitten.