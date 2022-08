Einsatz in Rottweil

1 Pfaue sind nicht nur schön, sondern auch ganz schön schnell. Foto: Ruta

Der Einsatz zweier Streifenwagen auf dem Berner Feld hat am Freitagabend für verwunderte Blicke von Autofahrern gesorgt. Was ist da los? Antwort: Die Pfaue sind los.















Rottweil - Fünf Tiere sind aus einem Anwesen auf dem Berner Feld in Rottweil ausgebüchst, teilt das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Um ein Gefährung des Verkehrs zu verhindern, habe die Polizei dabei geholfen, die Tiere einzufangen. Das Polizeirevier Rottweil sei mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort gewesen.

Einige sind noch auf der Flucht

Zwei oder drei der fünf Tiere habe man erwischen und wieder zurück zum Eigentümer bringen können. Die weiteren Pfaue seien bis zur Stunde noch unterwegs, so die Auskunft am Freitagabend gegen 18.30 Uhr. Etwas Vorsicht im Bereich des Berner Felds kann also nicht schaden.