Darum rückt die Polizei beim China-Restaurant an

Einsatz in Rottweil

1 Zwei Polizeifahrzeuge in der Fußgängerzone ziehen die Blicke auf sich. Foto: Weidlich

Polizeifahrzeuge in der Rottweiler Stadtmitte sorgten am Dienstag für Aufsehen. Es ging, wie sich herausstellte, um einen Vorfall in einem China-Restaurant.









Wie das Polizeipräsidium in Konstanz auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, sei der Polizei ein Diebstahl in der Gaststätte in der Hauptstraße gemeldet worden. Nach dem Eintreffen der Polizeikräfte mit zwei Fahrzeugen gegen 10.30 Uhr habe es dann auch eine Suche nach dem vermeintlichen Dieb gegeben.