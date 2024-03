Einsatz in Rottweil: Auto von Stadtbrandmeister in Flammen

3 Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits komplett in Flammen. Foto: Stefanie Siegmeier

Ein Fahrzeugbrand ruft am Freitagabend die Feuerwehr auf den Plan. Die Familie des Rottweiler Stadtbrandmeisters hat Glück im Unglück.







Zu einem Fahrzeugbrand wurde die Feuerwehr Rottweil am Freitagabend um 20.44 Uhr auf die Siedlung „Auf der Brücke“ alarmiert. Bereits beim Einfahren in die Eichenstraße seien die Flammen sichtbar gewesen, erzählt ein Feuerwehrmann. Beim Eintreffen stand der Motorraum des Fahrzeugs bereits komplett in Flammen, konnte aber von der Feuerwehr innerhalb weniger Minuten gelöscht werden.