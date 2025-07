Feuerwehr löscht Brand in Wohnhaus

Einsatz in Rexingen

1 In einem Einfamilienhaus in Rexingen brach am Mittwochmorgen ein Feuer aus. Foto: Schülke Mit Drehleiter- und Wassertank-Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Horb zu einem Einsatz nach Rexingen aus.







Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand am Mittwoch gegen 10.30 Uhr beim Brand eines Wohnhauses in Rexingen.