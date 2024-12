Autogas in Garage - Feuerwehr evakuiert Wohnhaus

Einsatz in Rangendingen

1 In Rangendingen hat es am Freitagabend einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gegeben. (Symbolfoto) Foto: Eich

Aus einem mit Autogas befüllten Fahrzeug in Rangendingen ist am Freitagabend Gas ausgetreten. Die Feuerwehr musste das Gebäude evakuieren.









Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr in der Höhwasenstraße in Rangendingen.