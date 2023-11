Brand in Offenburg

1 Mit einer Drehleiter musste die Offenburger Feuerwehr zwei Menschen aus der brennenden Wohnung retten. Foto: Einsatz-Report 24

Ein Feuer in einer Seniorenwohnanlage hat am späten Montagabend in Offenburg die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Verletzte gab es laut Polizei keine.









Erneut hat es in Offenburg gebrannt: Am Montagabend gegen 20.15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Altenburger Allee im Stadtteil Albersbösch alarmiert.