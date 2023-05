VfB Stuttgart beim 1. FSV Mainz 05 Der VfB, Mainz 05 und der Abstiegskampf – bittere Erinnerungen an 2016

Vor sieben Jahren traf der VfB Stuttgart ebenfalls am 33. Bundesliga-Spieltag als Tabellen-17. auf den 1. FSV Mainz 05. Es wurde eine Partie, die in Erinnerung geblieben ist. Allerdings in ziemlich schlechter.